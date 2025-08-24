Nach Klatsche: Werder-Profi schlägt Alarm

Nach der erschreckend schwachen 1:4-Auftaktniederlage von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstagnachmittag fordert der nächste Profi der Grün-Weißen weitere Verstärkungen. Im Nachgang der Partie bestätigte Mittelfeldspieler Senne Lynen (26) in der Mixed Zone, dass man sich Sorgen machen müsse, wenn sein Klub nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden sollte: „Ja, ich glaube schon.“

Zuvor hatte bereits Marco Friedl (27) – insbesondere nach dem Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld (0:1) mehrfach Kritik am Transfergebaren der Bremer geäußert. Dieser erklärte nach der Partie: „Ich habe meine Meinungen oder meine Aussagen die letzten Wochen getätigt. Ich werde heute dazu nichts sagen.“ Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz kündigte an, dass Werder nochmal aktiv werden möchte, dämpfte aber die Erwartungen: „Wir können nur das machen, was wir dann auch budgetär, wirtschaftlich auch umsetzen können. Ich weiß auch: Viel Zeit haben wir nicht mehr.“