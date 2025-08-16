Keine Werder-Transfers: Friedl platzt der Kragen

Nach der 0:1-Niederlage im Pokal gegen Arminia Bielefeld war Marco Friedl (27), Kapitän von Werder Bremen, sichtlich angefressen. Gegenüber den Reportern tobte der Innenverteidiger: „Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil ich einfach extrem angefressen bin - auch von allem drumherum. Jetzt nach dieser Niederlage stehst du noch mehr in der Scheiße, als du es vielleicht schon nach der Vorbereitung warst.“

Auch der bevorstehende Abgang von Torhüter Michael Zetterer (30) zu Eintracht Frankfurt schmeckt Friedl nicht: „Wenn wir abgeben und abgeben, müssen wir auch noch was holen. Wir haben einige Stammspieler der letzten Saison verloren und wenig gemacht, deswegen hoffe ich schon, dass noch etwas passiert.“ Sein Hunger nach Neuzugängen könnte demnächst zumindest etwas gestillt werden, da Elias Baum (19) per Leihe zu den Norddeutschen wechseln könnte.