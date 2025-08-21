Trapp nur Nummer zwei in Paris

Kevin Trapp ist bei seinem neuen Arbeitgeber Paris FC nicht gesetzt. Wie Trainer Stéphane Gilli auf einer Pressekonferenz bekanntgab, startet der 35-Jährige als Nummer zwei in die Saison: „Die Dinge sind klar. Ich war sehr klar mit ihm. Heute haben wir mit Obed Nkambadio einen jungen Torhüter, der vielversprechend ist. Das Ziel ist, dass Obed gute Leistungen erbringt und einen Torhüter hat, der ihn begleitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ist man froh, den Keeper zu haben: „Er hat den Vorteil, dass er sechs Sprachen, darunter auch Französisch, sehr gut spricht, was ihm bei der Eingewöhnung sehr hilft. Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben.“ Trapp hatte sich vor wenigen Tagen für eine Million Euro den Parisern angeschlossen.