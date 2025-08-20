Nach Fehlstart: FCN trifft Klose-Entscheidung

Bereits früh in der Saison steht Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg unter Druck. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou spricht seinem Trainer trotz des Fehlstarts jedoch via ‚Sport Bild‘ das Vertrauen aus und gibt dem Weltmeister eine Jobgarantie: „Viele vergessen, dass wir in der vergangenen Saison in der Hinrunde sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben – und trotzdem haben wir in der Rückrunde mehrfach die Möglichkeit gehabt, noch ganz oben mit anzuklopfen. Schlussendlich ist es so, dass Miro ein akribischer Arbeiter ist und einen guten Umgang mit jungen Spielern hat, die er und sein Trainerteam weiterentwickeln.“

Nürnberg ist mit zwei Niederlagen gegen die SV Elversberg und Darmstadt 98 (jeweils 0:1) in die Zweitligasaison gestartet und unterlag am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Fünftligist FV Illertissen (5:6 n.E.). Dennoch soll Klose unbeirrt seinen Weg fortsetzen. „Vertrauen ist wichtig, denn wir wollen hier etwas aufbauen – mit Miro. Darum wird es wichtig sein, dass wir zusammenhalten. Daran habe ich aber keine Zweifel. Unsere Fans haben uns in der vergangenen Saison in der schwierigen Phase unterstützt – und das werden sie wieder tun. Und ich glaube, sie wissen auch, was wir an Miro haben“, so Chatzialexiou.