Nürnberg holt Drexler zurück
Die TSG Hoffenheim parkt Tim Drexler (20) erneut beim 1. FC Nürnberg. Die Franken geben die Leihe des Defensivspielers offiziell bekannt. Eine Kaufoption wurde dem Vernehmen nach nicht ausgehandelt.
Drexler hatte bereits die vergangene Rückrunde beim FCN verbracht. Nun soll der deutsche U20-Nationalspieler abermals in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Bei der TSG steht der Rechtsfuß, der zwischenzeitlich auch von Dynamo Dresden umgarnt wurde, bis 2028 unter Vertrag.
