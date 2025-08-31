Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Nürnberg holt Drexler zurück

von Julian Jasch
1 min.
Drexler ist aufmerksam @Maxppp

Die TSG Hoffenheim parkt Tim Drexler (20) erneut beim 1. FC Nürnberg. Die Franken geben die Leihe des Defensivspielers offiziell bekannt. Eine Kaufoption wurde dem Vernehmen nach nicht ausgehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
Unsere ehemalige Nummer 5⃣ kommt für 1⃣ weiteres Jahr und kriegt die Nummer 1⃣5⃣!

Willkommen zurück, Tim #Drexler! ✍

Zur Meldung 👉

#fcn
Bei X ansehen

Drexler hatte bereits die vergangene Rückrunde beim FCN verbracht. Nun soll der deutsche U20-Nationalspieler abermals in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Bei der TSG steht der Rechtsfuß, der zwischenzeitlich auch von Dynamo Dresden umgarnt wurde, bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Hoffenheim
Nürnberg
Tim Drexler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Tim Drexler Tim Drexler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert