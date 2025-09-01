Menü Suche
Neuer Stürmer: FCN bedient sich bei der Konkurrenz

von Dominik Sandler - Quelle: fcn.de
Grimaldi jubelt @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg hat nach Adam Markhiev (23) in den letzten Minuten des Deadline Day noch einen zweiten Neuzugang verpflichtet. Vom SC Paderborn wechselt Adriano Grimaldi an den Valznerweiher. Nach zwei Jahren in Ostwestfalen geht es für den 34-Jährigen beim Club weiter.

1. FC Nürnberg
Einen haben wir noch:

Adriano #Grimaldi stürmt ab sofort für den Club! ✍

Herzlich willkommen in Nürnberg, Adriano! 👋

Zur Meldung 👉

#fcn
„Adriano hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, ist physisch sehr robust und weiß, wo das Tor steht. Zudem wird er unseren jungen und talentierten Offensivspielern Orientierung bieten und auch in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle einnehmen“, sagt Vorstand Sport Joti Chatzialexiou über den voraussichtlich letzten Neuzugang des Transfersommers.

