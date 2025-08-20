Menü Suche
Alles klar: Bayer landet Transfer-Dreierpack

Der Kader von Bayer Leverkusen wird vor dem Bundesliga-Start weiter munter umgekrempelt. Mindestens drei Transfers dürften vor dem Wochenende noch offiziell über die Bühne gehen.

von Julian Jasch - Quelle: kicker | Fabrizio Romano | Sky | Luca Bendoni
1 min.
Loïc Badé im Zweikampf mit Niclas Füllkrug @Maxppp

Mindestens zwei weitere Neuzugänge dürfte Bayer Leverkusen noch vor dem Bundesliga-Start am Wochenende in den eigenen Reihen begrüßen. Unter anderem wird Angreifer Claudio Echeverri (19) für ein Jahr von Manchester City ausgeliehen.

Der argentinische Kreativspieler, der flexibel auch auf dem Flügel agieren kann, ist laut ‚Sky‘ bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Düsseldorf gelandet. Der Medizincheck soll zeitnah stattfinden. Eine Festverpflichtung im kommenden Jahr ist nicht ausgeschlossen, obwohl sich Bayer keine Kaufoption sichern konnte.

Turbulente Stunden in Leverkusen

Indes hat die Werkself auch die Verpflichtung von Loïc Badé (25) eingetütet. Nachdem man sich mit dem FC Sevilla bereits auf eine Ablöse von summa summarum 29 Millionen Euro verständigt hatte, wurde auch mit dem Innenverteidiger selbst alles klargemacht, berichten Fabrizio Romano, der ‚kicker‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend.

Badés medizinische Untersuchungen wurden ebenfalls für die kommenden 24 Stunden terminiert. Beim Vizemeister winkt dem französischen Rechtsfuß eine Anstellung bis 2029. Zudem berichtet der italienische Journalist Luca Bendoni von einer Weiterverkaufsbeteiligung über zehn Prozent, die Sevilla eingeräumt wurde.

Leverkusen verlassen wird hingegen noch Offensivakteur Amine Adli (25). Der marokkanische Nationalspieler (15 Länderspiele) befindet sich im Anflug auf den AFC Bournemouth. Drei Jahre vor Vertragsende darf sich Bayer über eine Entschädigung von 21 Millionen Euro freuen. Mittels Boni kann die Summe noch auf 30 Millionen steigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
