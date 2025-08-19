Bayer gibt grünes Licht für Adli-Transfer

Amine Adli darf zum AFC Bournemouth wechseln. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat Bayer Leverkusen dem Offensivspieler die Erlaubnis erteilt, zu den Cherries zu fliegen und den Wechsel zu finalisieren. Wie FT bereits berichtete, erhält die Werkself eine Sockelablöse von 21 Millionen Euro, zu der sich neun Millionen Euro Boni gesellen können.

Die Parteien waren sich bereits seit Tagen einig, allerdings wollte Leverkusen erst einen Ersatz für den 25-Jährigen verpflichten. Dieser kommt nun mit Claudio Echeverri (19) per Leihe von Manchester City.