Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Bayer gibt grünes Licht für Adli-Transfer

von Luca Hansen - Quelle: Sky Italia
Amine Adli kämpft um den Ball @Maxppp

Amine Adli darf zum AFC Bournemouth wechseln. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat Bayer Leverkusen dem Offensivspieler die Erlaubnis erteilt, zu den Cherries zu fliegen und den Wechsel zu finalisieren. Wie FT bereits berichtete, erhält die Werkself eine Sockelablöse von 21 Millionen Euro, zu der sich neun Millionen Euro Boni gesellen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Parteien waren sich bereits seit Tagen einig, allerdings wollte Leverkusen erst einen Ersatz für den 25-Jährigen verpflichten. Dieser kommt nun mit Claudio Echeverri (19) per Leihe von Manchester City.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Bournemouth
Amine Adli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Amine Adli Amine Adli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert