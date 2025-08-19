Menü Suche
Die Details zum Adli-Deal

Amine Adli von Bayer Leverkusen @Maxppp

Die Ablöse für Amine Adli teilt sich auf. Nach FT-Informationen zahlt der AFC Bournemouth von den vereinbarten 30 Millionen Euro zunächst 21 Millionen in Form einer Sockelablöse, weitere neun Millionen an Boni können noch hinzukommen. Um den vollen Betrag zu erhalten, muss Bayer Leverkusen darauf hoffen, dass der Marokkaner in England schnell Erfolge feiert.

Als Ersatz hat Bayer Eliesse Ben Seghir (20) von der AS Monaco am Haken. Ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro liegt bei den Monegassen schon auf dem Tisch, wurde allerdings abgelehnt. Zudem zeigen die Leverkusener Interesse an Christopher Nkunku (27) vom FC Chelsea.

