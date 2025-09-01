Fortuna gibt Angreifer Niemiec ab

Jona Niemiec (23) bricht seine Zelte bei Fortuna Düsseldorf nach vier Jahren ab. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel des Offensivspielers zum dänischen Erstligisten Odense BK beschlossene Sache.

Von seinem neuen Arbeitgeber werde Niemiec mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet. Für die Fortuna hatte der Rechtsaußen insgesamt 77 Pflichtspiele (18 Scorerpunkte) absolviert, kam in der laufenden Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz.