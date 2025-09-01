Menü Suche
Fortuna gibt Angreifer Niemiec ab

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Niemiec dribbelt agil @Maxppp

Jona Niemiec (23) bricht seine Zelte bei Fortuna Düsseldorf nach vier Jahren ab. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel des Offensivspielers zum dänischen Erstligisten Odense BK beschlossene Sache.

Von seinem neuen Arbeitgeber werde Niemiec mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet. Für die Fortuna hatte der Rechtsaußen insgesamt 77 Pflichtspiele (18 Scorerpunkte) absolviert, kam in der laufenden Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
