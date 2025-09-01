2. Bundesliga
Fortuna gibt Angreifer Niemiec ab
@Maxppp
Jona Niemiec (23) bricht seine Zelte bei Fortuna Düsseldorf nach vier Jahren ab. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel des Offensivspielers zum dänischen Erstligisten Odense BK beschlossene Sache.
Unter der Anzeige geht's weiter
Von seinem neuen Arbeitgeber werde Niemiec mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet. Für die Fortuna hatte der Rechtsaußen insgesamt 77 Pflichtspiele (18 Scorerpunkte) absolviert, kam in der laufenden Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden