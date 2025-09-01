HSV: Vieira-Deal auf dem besten Weg

Dem Hamburger SV gelingt wohl tatsächlich ein großer Coup am heutigen Deadline Day. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, kommt Fábio Vieira in die Hansestadt, um seinen Medizincheck beim Bundesliga-Aufsteiger zu absolvieren. Auch der VfB Stuttgart war am Portugiesen dran.

Der FC Arsenal hat für den 25-jährigen Spielmacher, der einst 35 Millionen Euro kostete, keine Verwendung mehr. Für den HSV bietet sich daher die Chance einer Leihe. Laut ‚Sky‘ sogar mit Kaufoption, die sich auf stolze 20 Millionen Euro belaufen soll. Derweil holen die Rothosen mit Albert Sambi Lokonga (25) einen weiteren Mittelfeldspieler von Arsenal.