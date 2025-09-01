HSV tütet Arsenal-Doppelschlag ein

Mit Albert Sambi Lokonga hat der Hamburger SV die gesuchte Verstärkung für das Mittelfeld beim FC Arsenal ausfindig gemacht. Der 25-jährige Belgier soll dauerhaft an die Elbe wechseln. In den Gesprächen mit dem Londoner Topklub wurde aber offenbar auch ein anderer Name besprochen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, plant der HSV zusätzlich die Leihe von Fábio Vieira. Die Positionen wurden bereits ausgetauscht, die Entscheidung soll am heutigen Montagmorgen fallen. Mit West Ham United bewirbt sich auch ein Londoner Klub um die Dienste des ebenfalls 25-Jährigen.

2022 hatte Arsenal 35 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen, um den Spielgestalter unter Vertrag zu nehmen. Richtig angekommen ist Vieira unter Trainer Mikel Arteta aber nie. Die vergangene Spielzeit verbrachte er als Leihspieler in der Heimat bei Porto.

Update (10:15 Uhr): Die Leihe von Vieira nimmt tatsächlich Formen an. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ist bereits der Medizincheck geplant.