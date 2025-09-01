Menü Suche
Kommentar
Update Premier League

HSV tütet Arsenal-Doppelschlag ein

Der Hamburger SV fokussiert seine heutigen Transferbemühungen auf den FC Arsenal. Neben der Verpflichtung von Albert Sambi Lokonga soll auch Fábio Vieira geliehen werden.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Fábio Vieira im Porto-Trikot @Maxppp

Mit Albert Sambi Lokonga hat der Hamburger SV die gesuchte Verstärkung für das Mittelfeld beim FC Arsenal ausfindig gemacht. Der 25-jährige Belgier soll dauerhaft an die Elbe wechseln. In den Gesprächen mit dem Londoner Topklub wurde aber offenbar auch ein anderer Name besprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, plant der HSV zusätzlich die Leihe von Fábio Vieira. Die Positionen wurden bereits ausgetauscht, die Entscheidung soll am heutigen Montagmorgen fallen. Mit West Ham United bewirbt sich auch ein Londoner Klub um die Dienste des ebenfalls 25-Jährigen.

2022 hatte Arsenal 35 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen, um den Spielgestalter unter Vertrag zu nehmen. Richtig angekommen ist Vieira unter Trainer Mikel Arteta aber nie. Die vergangene Spielzeit verbrachte er als Leihspieler in der Heimat bei Porto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:15 Uhr): Die Leihe von Vieira nimmt tatsächlich Formen an. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ist bereits der Medizincheck geplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Arsenal
Hamburg
Fabio Vieira

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Arsenal Logo FC Arsenal
Hamburg Logo Hamburger SV
Fabio Vieira Fabio Vieira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert