Bericht über Einigung: Openda vor der Unterschrift

Loïs Openda wird RB Leipzig noch den Rücken kehren. Allem Anschein nach ist im Poker um den Torjäger eine Entscheidung gefallen.

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri | Sky
Loïs Openda (25) verlässt RB Leipzig, wird sich allerdings nicht dem zuletzt gehandelten FC Bayern anschließen. Stattdessen steht Juventus Turin nach Informationen von Sacha Tavolieri kurz davor, die Verpflichtung des Goalgetters einzutüten.

Grundsätzlich sollen sich die Vereine auf eine Leihe samt Kaufoption geeinigt haben, die unter Umständen obligatorisch greift. Die Höhe der dann möglicherweise fälligen Ablöse überliefert der Transfer-Insider nicht, jüngst wurden aber 40 Millionen Euro kolportiert.

Update (9:06 Uhr): Laut ‚Sky‘ beläuft sich die Kaufpflicht auf 47 Millionen Euro inklusive Boni und Weiterverkaufsbeteiligung. Zudem wird eine Leihgebühr von vier Millionen Euro fällig.

Openda, dem bei der Alten Dame nach dem Gastspiel ein Vertrag bis 2030 winkt, habe sich bereits auf den Weg nach Turin gemacht, um den Wechsel zu vollziehen. Allerdings müsse jetzt alles nach Plan verlaufen, damit die notwendigen Dokumente rechtzeitig unterschrieben werden.

Bundesliga
Serie A
RB Leipzig
Juventus
Loïs Openda

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Juventus Logo Juventus Turin
Loïs Openda Loïs Openda
