OM-Deal geplatzt: Geertruida in die Premier League

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Geertruida schaut grimmig @Maxppp

Ein weiterer Bundesliga-Profi folgt Granit Xhaka (32) wohl in Richtung AFC Sunderland. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist Lutsharel Geertruidas Wechsel zu Olympique Marseille geplatzt, dafür stehe er kurz vor einer Leihe zu den Black Cats.

Für den Zeitraum werde Sunderland das vollständige Gehalt des 25-jährigen Rechtsverteidigers übernehmen. Außerdem ist von einer Leihgebühr über 2,5 Millionen Euro und einer 20 Millionen Euro hohen Kaufoption die Rede, die zwischen dem Premier League-Vertreter und RB Leipzig vereinbart wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
