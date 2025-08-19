Kauf doch möglich? Echeverri zum Medizincheck

Der Wechsel von Claudio Echeverri zu Bayer Leverkusen ist auf der Zielgeraden. Laut ‚Sky‘ befindet sich der Mittelfeldspieler im Anflug auf Leverkusen und wird am morgigen Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren. Die Werkself leiht den 19-Jährigen ohne Kaufoption von Manchester City aus.

Allerdings ist dem Bezahlsender zufolge ein Kauf nach dem Leihgeschäft nicht ausgeschlossen. Für diesen Sommer wollten die Skyblues den Zugriff auf das Argentinien-Juwel aber noch behalten.