KSC: Rekordablöse für Herold?

Der Karlsruher SC hat das Preisschild für David Herold (22) anscheinend deutlich nach oben korrigiert. ‚Sky‘ berichtet von einer Schmerzgrenze über sechs Millionen Euro – zuletzt standen zwei Millionen im Raum. Damit würde der Linksverteidiger Torhüter Max Weiß (21) als teuersten Verkauf ablösen, der erst in diesem Sommer für vier Millionen Euro zum FC Burnley gewechselt ist.

Herold weckt insbesondere in der Bundesliga Begehrlichkeiten. Laut dem Pay-TV-Sender streckt neben dem FC Augsburg und dem 1. FC Heidenheim inzwischen auch die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem Karlsruher Leistungsträger aus, der die ersten beiden Saisonspiele über die vollen 90 Minuten absolvierte.