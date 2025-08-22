Gladbach verliert den Zugriff: KSC schnappt sich Fukuda

Borussia Mönchengladbach gibt Shio Fukuda (21) ab. Die Fohlen schicken den Mittelstürmer in die zweite Liga zum Karlsruher SC. Die Leihe beinhaltet eine Kaufoption, die sich bei 1 bis 1,5 Millionen Euro einpendeln soll. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim KSC. Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und mir klar gezeigt, dass ich hier die Chance habe, mich weiterzuentwickeln“, gibt der Neuzugang zu Protokoll.

KSC-Geschäftsführer Sport Mario Eggimann fügt hinzu: „Shio bringt die Intensität und Mentalität, die uns voranbringt. Wir haben ihn in der Vorbereitung bei Gladbach intensiv verfolgt und nun die Chance genutzt, ihn zu verpflichten, als sich die Möglichkeit geboten hat. Die Leihe mit Kaufoption war uns wichtig und bietet uns die Aussicht, ihn langfristig an den KSC binden zu können. Sein Ziel ist die WM 2026 in den USA mit dem japanischen Team, das gibt ihm zusätzliche Motivation, alles dafür zu tun, um auf sich aufmerksam zu machen.“