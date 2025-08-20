Menü Suche
Kommentar 1
Neues Preisschild: Herold von Bundesligisten umworben

von Dominik Sandler - Quelle: ka-news
1 min.
Herold schlägt den Ball @Maxppp

Der Karlsruher SC könnte noch in diesem Sommer einen seiner Leistungsträger verlieren. Wie die ‚ka-news‘ berichten, gibt es für den 22-Jährigen konkrete Anfragen vom 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg. Laut dem Portal liegt die Schmerzgrenze für den KSC bei zwei Millionen Euro.

Beide Klubs sind bereits seit einigen Monaten am Linksverteidiger interessiert, wirklich ernst wurde es aber noch nicht. Sollte Herold die Badener noch verlassen, stünde laut den ‚ka-news‘ schon ein Nachfolger bereit. Dann nämlich soll sich der vereinslose Philipp Förster (30) dem Zweitligisten anschließen. Dzenis Burnic (27), derzeit im rechten Mittelfeld beheimatet, würde dann zum Linksverteidiger umfunktioniert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
