Angebote eingereicht: Rieder zurück nach Deutschland?

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Im Werben um Fabian Rieder hat der Hamburger SV einen Mitstreiter aus der Bundesliga. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat Stade Rennes mittlerweile Angebote vom HSV und vom FC Augsburg erhalten. Noch unklar ist, ob es sich bei dem Transfer des Schweizers um ein Leihgeschäft oder einen dauerhaften Wechsel handeln soll.

Vor zwei Jahren war der 23-Jährige für 15 Millionen Euro vom BSC Young Boys nach Rennes gewechselt, wo er aber nicht überzeugen konnte. In der vergangenen Spielzeit feierte er im Zuge seiner Leihe mit dem VfB Stuttgart den Pokalsieg, spielte aber nur eine Nebenrolle. Gut möglich, dass Rieder einen zweiten Versuch in der Bundesliga wagt.

