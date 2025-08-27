KSC schlägt bei Förster zu

Auch in der neuen Spielzeit wird Philipp Förster in der 2. Bundesliga auflaufen. Wie die ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ berichten, schließt sich der 30-Jährige dem Karlsruher SC an. Förster unterschreibe einen Einjahresvertrag mit der Option zur Verlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (16:02): Mittlerweile hat der KSC die Verpflichtung offiziell gemacht. „Mit Philipp Förster gewinnen wir einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt. Er ergänzt unsere Kaderplanung ideal“, so Geschäftsführer Sport Mario Eggimann.

In der vergangenen Saison spielte der variable Mittelfeldakteur beim SV Darmstadt 98 und zeigte bei den Lilien gerade zu Beginn ansprechende Leistungen. Seit einiger Zeit befindet er sich beim KSC im Probetraining und konnte die Verantwortlichen offensichtlich von seinem Können überzeugen.