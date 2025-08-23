Menü Suche
Ablöse-Wirrwarr: Reyna heute zum Medizincheck

von Julian Jasch - Quelle: WAZ | Sky
Giovanni Reyna im BVB-Training @Maxppp

Giovanni Reynas Wechsel von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach wird offenbar zeitnah abgeschlossen. Wie ‚Sky‘ berichtet, erfolgt am heutigen Samstag der Medizincheck des 22-jährigen Mittelfeldspielers. Unklarheiten gibt es indes noch über die Ablösemodalitäten.

Die ‚WAZ‘ geht von einer Summe über sechs Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni aus. Bei ‚Sky‘ ist hingegen von einer Sockelablöse über drei Millionen Euro sowie vier Millionen an Zuschlägen die Rede. Fakt ist: Ein Jahr vor Vertragsende darf sich der BVB auf eine nette Entschädigung für den zuletzt eher formschwachen Reyna freuen.

