Chotard doch nicht in die Bundesliga

von Julian Jasch
Joris Chotard im Kopfballduell mit einem Spieler, der mit seinem Dab vollkommen in 2015 stecken geblieben ist @Maxppp

Joris Chotard (23) wechselt innerhalb Frankreichs den Arbeitgeber. Stade Brest gibt die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Wie hoch die an den HSC Montpellier zu entrichtende Ablöse ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert. Zuletzt standen aber bis zu vier Millionen Euro im Raum.

Stade Brestois 29
𝐉𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐧 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 ! ❤️⚓️

🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
Es deutete sich schon seit längerer Zeit an, dass Chotard für seinen Ausbildungsverein nach dem Gang in die zweite Liga nicht zu halten ist. Ein Jahr vor Vertragsende witterten auch einige Bundesligisten ein Schnäppchen, darunter Werder Bremen, der 1. FC Köln sowie der Hamburger SV.

