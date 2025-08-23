Chotard doch nicht in die Bundesliga

Joris Chotard (23) wechselt innerhalb Frankreichs den Arbeitgeber. Stade Brest gibt die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Wie hoch die an den HSC Montpellier zu entrichtende Ablöse ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert. Zuletzt standen aber bis zu vier Millionen Euro im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es deutete sich schon seit längerer Zeit an, dass Chotard für seinen Ausbildungsverein nach dem Gang in die zweite Liga nicht zu halten ist. Ein Jahr vor Vertragsende witterten auch einige Bundesligisten ein Schnäppchen, darunter Werder Bremen, der 1. FC Köln sowie der Hamburger SV.