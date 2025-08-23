Menü Suche
Kommentar 11
Erneut kein BVB-Wechsel: Fener holt Álvarez

von Fabian Ley - Quelle: fenerbahce.org
Edson Álvarez im Mexiko-Trikot @Maxppp

Edson Álvarez setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Fenerbahce gibt offiziell bekannt, dass der defensive Mittelfeldspieler leihweise für ein Jahr von West Ham United nach Istanbul wechselt. Nach offiziellen Angaben der Klubs kann Fener den 27-Jährigen im Anschluss per Kaufoption fest an den Bosporus holen.

Welcome to Fenerbahçe, Alvarez! 💛💙
2023 war Álvarez für rund 38 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu West Ham gewechselt. Für die Hammers bestritt der mexikanische Nationalspieler (93 Länderspiele) 73 Partien. Wie bei seinem Wechsel vor zwei Jahren war Borussia Dortmund auch dieses Mal am zweikampfstarken Sechser dran, geht nun aber erneut leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
