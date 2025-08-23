Erneut kein BVB-Wechsel: Fener holt Álvarez

Edson Álvarez setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Fenerbahce gibt offiziell bekannt, dass der defensive Mittelfeldspieler leihweise für ein Jahr von West Ham United nach Istanbul wechselt. Nach offiziellen Angaben der Klubs kann Fener den 27-Jährigen im Anschluss per Kaufoption fest an den Bosporus holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2023 war Álvarez für rund 38 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu West Ham gewechselt. Für die Hammers bestritt der mexikanische Nationalspieler (93 Länderspiele) 73 Partien. Wie bei seinem Wechsel vor zwei Jahren war Borussia Dortmund auch dieses Mal am zweikampfstarken Sechser dran, geht nun aber erneut leer aus.