Cucurella bestätigt Chelsea-Deal

Der FC Chelsea kann auch in den kommenden Jahren auf Marc Cucurella setzen. Gegenüber der ‚BBC‘ bestätigt der Linksverteidiger die bevorstehende Verlängerung, deren öffentliche Bekanntgabe lediglich noch aussteht: „Ja, es ist unter Dach und Fach. Wir haben es bereits abgeschlossen. Ich bin sehr glücklich, der Verein hat mir das Vertrauen gegeben und ich bin sehr froh, hier zu sein. Hoffentlich werde ich ein großartiges Jahr haben.“

Cucurella wird sich langfristig an den Klub-WM-Sieger binden. Das bisherige Arbeitspapier des 27-Jährigen ist bis 2028 gültig. Die Verantwortlichen der Blues sehen den Linksfuß als Leistungsträger sowie Anführer auf und neben dem Platz. Saudi-Klub Al Nassr soll den Spanier in diesem Sommer mit einem lukrativen Angebot gelockt haben, der Europameister sieht seine Zukunft allerdings an der Stamford Bridge.