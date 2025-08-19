Bayer mit Sevilla einig: Satte Ablöse für Badé

Nach dem extremen personellen Aderlass in diesem Sommer arbeitet Bayer Leverkusen noch immer an einem schlagkräftigen Kader für die anstehende Saison. In der Abwehr rüstet der Doublesieger von 2024 noch einmal nach.

Wie ‚RMC‘ berichtet, haben sich die Rheinländer mit dem FC Sevilla auf die Ablösesumme für Loïc Badé (25) geeinigt. 30 Millionen Euro zuzüglich Prämien nennt der französische Radiosender als Preis, nach FT-Infos liegt das Gesamtvolumen inklusive Boni bei 29 Millionen Euro.

Der französische Nationalspieler soll einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Verhandlungen zwischen Badé und der Werkself laufen derzeit noch, eine vollständige Einigung steht aus. Der Bundesligist ist jedoch zuversichtlich, den Transfer noch vor dem Ligaauftakt am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim unter Dach und Fach zu bringen.