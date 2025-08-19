Die Zeit rennt: Zwei Offensivspieler beim BVB angeboten

Die Fans von Borussia Dortmund werden langsam unruhig. Mit Ausnahme des Transfers von Jobe Bellingham (19/AFC Sunderland) lief beim BVB in Sachen Neuverpflichtungen in diesem Sommer wenig zusammen. Nun wurden dem BVB laut ‚Sky‘ Christopher Nkunku (27/FC Chelsea) und Matías Soulé (22/AS Rom) angeboten.

Bei beiden Spielern müssen die Schwarz-Gelben aber passen. Flügelspieler Soulé ist mit einem Verkaufspreis von 30 Millionen Euro nicht erschwinglich und auch der flexible Nkunku ist im Gesamtpaket zu teuer.

Die Uhr tickt

Zwar steht dem BVB ein Budget von insgesamt 30 Millionen Euro für Ablösen, Leihgebühren und Gehalt zur Verfügung, dieses soll laut Geschäftsführer Sport Lars Ricken allerdings auf zwei bis drei neue Spieler verteilt werden. Ein Kandidat für die Defensive ist dabei mit Juan Giménez bereits weggebrochen. Der 19-Jährige hat sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber Rosario Central das Kreuzband gerissen.

An der Strobelallee wächst intern der Druck auf Sportdirektor Sebastian Kehl, der unter anderem bei Claudio Echeverri (19, zu Bayer Leverkusen) und Ethan Nwaneri (18, bleibt beim FC Arsenal) Transferschlappen hinnehmen musste. Immerhin Kehl selbst bemüht sich gegenüber ‚Sky‘, Optimismus auszustrahlen: „Ich bin optimistisch, dass wir noch was tun werden, dass wir diesen Kader am Ende noch breiter oder vielleicht noch etwas besser machen können. Dafür haben wir noch ein paar Tage.“