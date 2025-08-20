Hohe Kaufoption: Roma verpflichtet Bailey

Leon Bailey kehrt Aston Villa den Rücken und wechselt nach Italien. Die AS Rom verkündet die Verpflichtung des 28-Jährigen offiziell. Der Flügelflitzer wird zunächst für eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro ausgeliehen, für den Anschluss sichern sich die Giallorossi eine Kaufoption von 22 Millionen Euro.

Vor vier Jahren war Bailey für 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Villans gewechselt. In 144 Spielen erzielte der Jamaikaner 22 Tore und bereitete 24 weitere vor. Künftig geht der Linksfuß in der Ewigen Stadt auf Scorerjagd.