25 Millionen: Einigung bei Brobbey

Angreifer Brian Brobbey (23) wird es höchstwahrscheinlich nicht in die Bundesliga ziehen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, stehen Ajax Amsterdam und Stade Rennes unmittelbar vor der Einigung über einen Transfer. Inklusive Boni soll die Ablöse 25 Millionen Euro betragen, zudem würde Ajax bei einem Weiterverkauf profitieren.

Brobbey war in den vergangenen Tagen auch mit einer Rückkehr nach Deutschland, wo er in der Saison 2021/22 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden war, in Verbindung gebracht worden. Der VfB Stuttgart ist ebenso wie der AFC Sunderland aus der Premier League interessiert. Das Rennen macht aber voraussichtlich Rennes.