20-Millionen-Neuzugang für West Ham

West Ham United darf sich auf einen flexiblen Defensivspieler freuen. Nach FT-Informationen haben sich die Hammers mit der AS Monaco über einen Transfer von Soungoutou Magassa geeinigt. 17 Millionen Euro Ablöse zuzüglich drei Millionen Euro Boni fließen ins Fürstentum.

Der Spieler selbst hat sich mit den Londonern bereits geeinigt. Magassa zieht es das erste Mal aus seiner Heimat weg, bei Monaco durchlief er die Jugendmannschaften und kam auf insgesamt 57 Profieinsätze.