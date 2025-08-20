Juve tütet 20-Millionen-Zugang ein

Nach drei Jahren beim OSC Lille wird Flügelstürmer Edon Zhegrova die Nordfranzosen in Richtung Juventus Turin verlassen. Die ‚Tuttosport‘ berichtet, dass es eine vollständige Einigung zwischen dem 26-Jährigen und der Alten Dame gibt. Demnach erhält der Kosovare einen bis 2030 datierten Kontrakt und soll rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen. Lille wird ein Jahr vor Vertragsende mit einer Ablöse von 18 bis 20 Millionen Euro entschädigt.

In der vergangenen Saison lief Zhegrova wettbewerbsübergreifend nur in 21 Partien auf, steuerte aber dennoch zehn Scorerpunkte (acht Tore, zwei Vorlagen) bei. Adduktorenbeschwerden bremsten den gebürtigen Herforder in der Rückrunde aus. Nach Mittelstürmer Jonathan David (25) ist Zhegrova der zweite Topspieler, den es von Lille nach Turin zieht.