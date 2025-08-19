Bayer: Anfrage für Terrier

Bei Martin Terrier (28) ist eine Anfrage seines Ex-Klubs eingegangen. Laut ‚L’Équipe‘ hat Stade Rennes zuletzt über eine Leihe des Offensivspielers nachgedacht und sich entsprechende Informationen eingeholt. Konkretisiert habe sich das Interesse bislang aber nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Terrier war vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Rennes zu Bayer Leverkusen gekommen. Seit seinem Achillessehnenriss Ende Januar fällt der Franzose aus. Sein Vertrag im Rheinland läuft noch bis 2029.