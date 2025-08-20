Menü Suche
Aaronson verlässt Frankfurt

von David Hamza - Quelle: GiveMeSport
Paxten Aaronson im SGE-Trikot @Maxppp

Paxten Aaronson (21) lässt Eintracht Frankfurt in diesem Sommer wohl endgültig hinter sich. Laut ‚GiveMeSport‘ haben die Colorado Rapids eine klubinterne Rekordablöse mit Eintracht Frankfurt vereinbart. Der Deal stehe bevor, noch seien aber Details zu klären. Bislang teuerster Neuzugang des MLS-Klubs ist Stürmer Rafael Navarro (25), der für 4,5 Millionen Euro von Palmeiras kam.

Update (10:57 Uhr): Nach Informationen der ‚Bild‘ kassiert die SGE sieben Millionen Euro plus 1,5 Millionen an möglichen Boni.

Die Eintracht hatte Aaronson im Januar 2023 für vier Millionen von Philadelphia Union verpflichtet. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der offensive Mittelfeldspieler nicht, wurde zweimal in die Eredivisie verliehen (Vitesse Arnheim, FC Utrecht). In der ersten DFB-Pokalrunde kam der US-Amerikaner (vier Länderspiele) gegen den FV Engers (5:0) zu einem zehnminütigen Einsatz. Das Transferfenster der MLS schließt am Donnerstag.

