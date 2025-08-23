Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Einigung erwartet: HSV vor Wunschtransfer

Der Hamburger SV schlägt voraussichtlich erneut auf dem Transfermarkt zu. Bei Wunschspieler Luka Vuskovic könnte zeitnah alles klargemacht werden.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Luka Vuskovic beim Aufwärmen @Maxppp

Der Hamburger SV will vor Schließung des Transfermarkts mindestens noch einen neuen Innenverteidiger an Bord holen – das scheint aller Voraussicht nach auch zu gelingen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von Fabrizio Romano steht der HSV kurz vor einer Übereinkunft mit Tottenham Hotspur über eine Leihe von Wunschspieler Luka Vuskovic (18). Die Verhandlungen sollen zeitnah erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit dem jüngeren Bruder des dopinggesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (23) selbst ist man sich bereits handelseinig. In Norddeutschland darf man sich auf einen kopfballstarken und abgekühlten Abwehrspieler freuen, der Anfang Juni sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft gegeben hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Tottenham
Luka Vušković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert