Einigung erwartet: HSV vor Wunschtransfer

Der Hamburger SV will vor Schließung des Transfermarkts mindestens noch einen neuen Innenverteidiger an Bord holen – das scheint aller Voraussicht nach auch zu gelingen.

Nach Informationen von Fabrizio Romano steht der HSV kurz vor einer Übereinkunft mit Tottenham Hotspur über eine Leihe von Wunschspieler Luka Vuskovic (18). Die Verhandlungen sollen zeitnah erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit dem jüngeren Bruder des dopinggesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (23) selbst ist man sich bereits handelseinig. In Norddeutschland darf man sich auf einen kopfballstarken und abgekühlten Abwehrspieler freuen, der Anfang Juni sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft gegeben hat.