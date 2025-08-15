60 Millionen: Einigung bei Kolo Muani

Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani steht kurz davor, Paris St. Germain erneut zu verlassen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, sind sich PSG und Juventus Turin in den vergangenen Stunden deutlich nähergekommen und haben sich auf eine Ablöse geeinigt. Demnach zahlen die Bianconeri zehn Millionen Euro als Leihgebühr für die kommende Saison, im Anschluss greift eine Kaufpflicht in Höhe von 45 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Kolo Muani bereits im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis für die Alte Dame gespielt und Juve damals fünf Millionen an PSG überwiesen hatte, kostet der 26-jährige Franzose im Gesamtpaket 60 Millionen. Der italienische Erstligist ist laut ‚Tuttosport‘ überzeugt davon, dass Kolo Muani am ersten Spieltag schon auflaufen kann. In neun Tagen trifft Juventus zuhause auf Parma Calcio.