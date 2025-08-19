Menü Suche
25 Millionen: Atalanta findet Retegui-Nachfolger

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Nikola Krstovic bejubelt einen Treffer für US Lecce @Maxppp

Atalanta Bergamo hat einen neuen Stürmer gefunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Atalanta die Dienste von Nikola Krstovic gesichert. Der 25-Jährige kommt für 25 Millionen Euro plus Boni von der US Lecce und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

In Bergamo soll der Stürmer Mateo Retegui (26) ersetzen, den es für 65 Millionen Euro zu Al Qadsiah verschlug. Mit seinem neuen Verein wird er auch in der Champions League antreten.

