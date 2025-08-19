Menü Suche
Trapp besteht Medizincheck

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Trapp steigt aus dem Bus @Maxppp

Die letzte Hürde beim Wechsel von Kevin Trapp ist genommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Keeper den Medizincheck beim Paris FC bestanden. Eintracht Frankfurt erhält für den 35-Jährigen, der in Paris bis 2028 unterschreibt, eine Million Ablöse.

Update (22:17): Mittlerweile haben beide Vereine den Deal auch offiziell bekanntgegeben.

Einen Nachfolger haben die Adlerträger bereits gefunden. Für fünf Millionen Euro kommt Michael Zetterer (30) von Werder Bremen in die Bankenmetropole und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
