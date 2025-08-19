Prominente Interessenten für Rabiot

Nach seinem Rauswurf bei Olympique Marseille gibt es bereits die ersten Interessenten für Adrien Rabiot. Nach FT-Informationen sind Rabiots Ex-Klub Juventus Turin sowie der AC Mailand und Inter Mailand an den Diensten des Mittelfeldspielers interessiert. OM fordert 15 Millionen Euro für den 30-Jährigen.

Der Linksfuß hatte sich im Anschluss an die Auftaktniederlage gegen Stade Rennes am vergangenen Freitag Handgreiflichkeiten mit seinem Teamkollegen Jonathan Rowe (22) geleistet. Die Franzosen haben beide Spieler mittlerweile offiziell auf die Transferliste gesetzt.