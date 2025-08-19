Werder: Gerüchte um Zeqiri

Andi Zeqiri ist offenbar ein Thema bei Werder Bremen. Einem Bericht der ‚DeichStube‘ zufolge ist die Spur nicht besonders heiß, der Name des 26-jährigen Mittelstürmers aber „zumindest intern mal gefallen“. Der KRC Genk soll drei Millionen Euro verlangen.

Bei den Belgiern steht Zeqiri noch bis 2026 unter Vertrag, spielt beim von Thorsten Fink trainierten Team aber keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war der Ex-Augsburger an Standard Lüttich verliehen (26 Spiele, zehn Tore).