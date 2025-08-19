PSG-Abschied: Sanches findet neuen Klub

Renato Sanches wird Paris St. Germain in Kürze verlassen. Die portugiesische ‚A Bola‘ und das griechische Portal ‚SDNA‘ berichten, dass der Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel an die Ägäis steht. PSG arbeite derzeit mit Panathinaikos Athen daran, die letzten Details für eine Leihe auszuarbeiten. An Paris ist der 28-Jährige noch bis 2027 gebunden, hat am Eiffelturm aber keine Zukunft mehr.

Sanches hofft, bei Panathinaikos an bessere sportliche Zeiten anzuknüpfen. Der Europa League-Teilnehmer wird von Rui Vitória betreut. Unter dem 55-Jährigen ging Sanches’ Stern einst in der Saison 2015/16 auf, als das damalige Juwel bei Benfica seinen großen Durchbruch feierte und zum Golden Boy-Gewinner 2016 gekürt wurde. Bei seiner Rückkehr nach Lissabon per Leihe in der vergangenen Saison verpasste Sanches aufgrund von Verletzungen 35 Pflichtspiele und absolvierte nur 634 Minuten.