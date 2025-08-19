Last-Minute-Versuch: BVB bietet für Álvarez
Schon vor rund zwei Jahren war Edson Álvarez ein heißes Thema bei Borussia Dortmund. Seitdem hat man den Sechser an der Strobelallee offenbar nicht aus den Augen verloren.
Edson Álvarez (27) befindet sich wohl auf dem Sprung. Berichten zufolge wurde zwischen West Ham United und Fenerbahce bereits eine Leihe des defensiven Mittelfeldspielers so gut wie ausgemacht. Lediglich das Ja-Wort des Mexikaners lässt noch auf sich warten.
Denkbar, dass Álvarez zögert, weil er mit einem Wechsel zu einem anderen Interessenten liebäugelt. Mit einer Leihe beschäftigen sich nämlich neben Fener nach Informationen des ‚Guardian‘ auch der FC Porto sowie Borussia Dortmund.
Laut dem Transfer-Insider Yagiz Sabuncuoglu hat der BVB sogar schon ein offizielles Angebot für Álvarez eingereicht, ebenso wie Porto und Inter Mailand. Der Spieler zögere daher, bei Fener warte man noch auf eine Antwort.
Die Schwarz-Gelben waren bereits vor zwei Jahren intensiv an dem Abräumer dran, der aber stattdessen für 38 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Hammers wechselte. Arrangieren die BVB-Verantwortlichen mit Verspätung doch noch eine Zusammenarbeit? Álvarez selbst soll jedenfalls bislang keine Entscheidung getroffen haben.
