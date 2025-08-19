Menü Suche
West Ham: Álvarez auf dem Sprung?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
Edson Álvarez ärgert sich @Maxppp

Fenerbahce möchte bei West Ham United zuschlagen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, laufen Gespräche über einen Transfer von Edson Álvarez (27). Demzufolge plant Fener, den Abräumer samt Kaufoption auszuleihen.

Update (10:07 Uhr): ‚Sky‘ zufolge steht eine vollständige Einigung über ein Leihgeschäft unmittelbar bevor. Demnach fehlt nur die Zusage vom Spieler selbst, bevor der Deal finalisiert werden kann.

Der Mexikaner (93 Länderspiele) könnte nach Sofyan Amrabat (28), Nélson Semedo (31), Milan Skriniar (30) und Jhon Durán (21) der nächste prominente Neuzugang in diesem Sommer werden. Álvarez, der 2023 um ein Haar bei Borussia Dortmund gelandet wäre, steht in London noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
