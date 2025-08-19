Gala-Interesse: Der Preis für Akanji

Galatasaray muss für einen Transfer von Manuel Akanji ordentlich Geld auf den Tisch legen. Nach FT-Informationen fordert Manchester City knapp 21 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Der türkische Meister ist bislang mit einer mündlichen Offerte von etwas mehr als 17 Millionen Euro bei den Skyblues vorstellig geworden.

Bei City hat Akanji keine großen Aussichten mehr auf Spielzeit, weswegen ein Wechsel im Raum steht. Für den morgigen Mittwoch sind Verhandlungen zwischen dem Berater des 30-Jährigen und Gala angesetzt.