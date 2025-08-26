Ancelotti streicht Stars um Vini

Die Offensivspieler Vinicius Junior (25), Rodrygo (24) und Neymar (33) gehören nicht zu Brasiliens Kader für die WM-Qualifiaktionsspiele gegen Chile am 4. September und Bolivien am 9. September. Neymar fehlt laut Trainer Carlo Ancelotti aus Gründen der Belastungssteuerung: „Neymar ist nicht hier, er hatte letzte Woche etwas Probleme. Aber wir müssen ihn nicht testen, jeder kennt ihn.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Real Madrid-Duo wurde von dem charismatischen Italiener dagegen bewusst außen vor gelassen: „Sie sind nicht im Kader, weil ich neue Spieler kennenlernen möchte, deren Profil ich nicht gut kenne. Ich möchte andere Spieler testen, die der Nationalmannschaft zum Erfolg verhelfen können.“ Brasilien ist bereits sicher für die WM 2026 qualifiziert.