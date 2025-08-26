Menü Suche
Barça will Senkrechtstarter

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Karl Etta Eyong schläft im Stehen @Maxppp

Der FC Barcelona wittert ein Schnäppchen. Wie Fabrizio Romano gegenüber ‚DAZN‘ berichtet, haben die Katalanen ein Auge auf Karl Etta Eyong vom FC Villarreal geworfen. Die Ausstiegsklausel des Stürmers liegt bei fünf Millionen Euro.

Die Registrierung wollen die Blaugrana umgehen, indem sie den 21-Jährigen direkt verleihen. In zwei La Liga-Spielen diese Saison gelangen Etta Eyong bereits zwei Torbeteiligungen.

