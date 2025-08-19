Eintracht verliert Kapitän Trapp

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt kurz vor Saisonstart. Der Paris FC gibt die Verpflichtung des 35-Jährigen offiziell bekannt. Der neunmalige deutsche Nationaltorhüter unterschreibt in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beträgt eine Million Euro.

Die Eintracht verliert in Trapp ihren Kapitän und die langjährige Nummer eins. Im Frühjahr hatte der Schlussmann seinen Posten an Kauã Santos (22) verloren, der nach einem Kreuzbandriss nun schon wieder vor dem Comeback steht. Die Verantwortlichen um Markus Krösche holen Werder Bremens Michael Zetterer (30) als Ersatz, für den rund fünf Millionen Euro fällig werden.

Der Sportvorstand richtet warme Worte an den scheidenden Spielführer: „Der Abschied von Kevin Trapp fällt uns allen schwer – am meisten sicher ihm selbst. Über Jahre war er eines der Gesichter der Eintracht, Kapitän und Führungsspieler, und hat entscheidend zu unseren Erfolgen beigetragen. Aufgrund seiner Leistungen und Verdienste war es für uns selbstverständlich, seinem Wechselwunsch zu entsprechen.“

Für Trapp, dessen Vertrag in der Mainmetropole im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, ist es eine Rückkehr in die Stadt der Liebe. Bereits von 2015 bis 2018 hütete der Rechtsfuß das Tor von Paris St. Germain. Nun zieht es ihn zum Stadtrivalen.