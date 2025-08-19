Becker vor Hoffenheim-Abschied

Finn Ole Becker (25) könnte es in die zweite Liga ziehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befasst sich der 1. FC Nürnberg mit einer möglichen Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers. Bei den Franken könnte Becker helfen, den Abgang von Jens Castrop (22/Borussia Mönchengladbach) aufzufangen.

Erste Gespräche soll FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou bereits geführt haben. Der Ausgang sei aber noch offen, da mehrere Erst- und Zweitligisten Interesse zeigen. Die TSG Hoffenheim würde Becker wohl keine allzu großen Steine in den Weg legen. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß nur noch bis 2026, spielt aber kaum eine Rolle.