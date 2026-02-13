Menü Suche
Hoffenheim bindet Abwehrtalent Erlein

von Tobias Feldhoff - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Luca Erlein im TSG-Trikot @Maxppp

Rechtsverteidiger-Talent Luca Erlein (18) hat sich langfristig an die TSG Hoffenheim gebunden. Über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags macht der Bundesligist keine Angaben. „Luca hat in den vergangenen Jahren in unserer Akademie eine sehr gute Ausbildung im technischen und athletischen Bereich genossen“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der Hoffenheimer.

TSG Hoffenheim
Luca bleibt! ✍️

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Rechtsverteidiger Luca Erlein vorzeitig verlängert.
Bislang kam Erlein im Erstligateam noch nicht zum Einsatz, wurde aber immerhin im DFB-Pokal schon in den Kader berufen. Seit 2018 schnürt der Rechtsfuß inzwischen die Schuhe für die TSG, läuft zudem für die deutschen U-Teams auf. „Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Erfahrung in der 3. Liga und im Training der Profimannschaft gesammelt. Wir sehen in ihm großes Potenzial und freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg fortzusetzen“, so Schicker.

