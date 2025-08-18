Menü Suche
Neuer Flügelspieler für Juventus?

von Arouna Touray - Quelle: Corriere dello Sport | Gazzetta dello Sport
Edon Zhegrova wird den OSC Lille in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, streckt Juventus Turin die Fühler nach dem 26-Jährigen aus. Der Flügelspieler hat nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeitzeit in Lille und hat jüngst eine Verlängerung ausgeschlagen.

Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge erhoffen sich die Nordfranzosen eine Ablöse im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von 20 bis 25 Millionen Euro. Bei Juventus könnte der Kosovare (34 Länderspiele) die Nachfolge Nicolas González (27) antreten, der von Atlético Madrid umworben wird.

