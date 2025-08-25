Bestätigt: Neuer Verein für Ex-Stuttgarter Touré

Mittelstürmer El Bilal Touré (23) wird seine Laufbahn aller Voraussicht nach in der türkischen Süper Lig fortsetzen. Wie Besiktas offiziell mitteilt, wurden Verhandlungen mit dem Spieler und Atalanta Bergamo aufgenommen. Geplant sei eine Leihe mit Kaufoption.

Angesichts der Mitteilung der börsennotierten Istanbuler ist davon auszugehen, dass der Transfer über die Bühne geht. In der vergangenen Saison war Touré an den VfB Stuttgart verliehen, verletzungsbedingt kam der Nationalspieler aus Mali aber nur auf 17 Pflichtspiele und drei Tore.