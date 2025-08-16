Menü Suche
Bayern will finanziell vernünftig bleiben

von Dominik Sandler - Quelle: t-online
Der FC Bayern geht mit neuem Personal an den Start @Maxppp

Der FC Bayern geht auch in diesem Transferfenster finanziell keine Risiken ein. Gegenüber ‚t-online‘ sagt CEO Jan-Christian Dreesen: „Der FC Bayern wird seinen Prinzipien immer treu bleiben: Wir geben nur aus, was wir auch selbst erwirtschaften. Davon lassen wir uns nicht abbringen.“ Für Florian Wirtz (22) seien die Verantwortlichen allerdings sogar bereit gewesen, einen Kredit aufzunehmen.

Am Ende machte aber der FC Liverpool das Rennen: „Wir müssen uns schon seit vielen Jahren auf internationalem Parkett gegen Klubs behaupten, die über andere finanzielle Mittel verfügen als wir sie haben“, so Dreesen. In diesem Sommer bleibt es bislang bei Luis Díaz (28), der für 70 Millionen Euro an die Säbener Straße wechselte. Bei den Transferbemühungen um Nick Woltemade (23) zeichnet sich dagegen kein Erfolg ab.

FC Bayern

